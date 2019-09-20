Ион Чебан: Городом нужно управлять вместе с его жителями!

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Концепция управления, которую предложил кишиневцам кандидат на пост генпримара Кишинева от ПСРМ Ион Чебан, основана на 5 стратегических документах, которые систематизируют развитие муниципия, и на 5 приоритетных программах.

Об этом он заявил в ходе пресс-конференции сегодня, 20 сентября, на которой представил программу управления столицей на 2019-2023 годы.

Пять стратегических документов, которые лягут в основу видения развития муниципия Кишинев – это концепция устойчивого развития, генеральный градостроительный план, план устойчивой городской мобильности, инвестиционная карта и проект реабилитации исторической зоны города. Пять приоритетных программ потенциального генпримара столицы – это «Эффективно управляемый город, Комфортабельный город», «Город для всех семей, для твоей семьи», «Город возможностей» и «Умный город».

Кандидат отметил, что у него есть опыт управленца, он командный игрок и желает наладить иное руководство городом. Ион Чебан подчеркнул, что в управлении городом он будет ориентироваться на привлечение людей.

– Городом невозможно управлять без людей. Раньше и сейчас городом управляют, не спрашивая мнения его жителей. Но город не может существовать без людей, он создан для них. Мы предложим несколько моделей вовлечения – консультации с экспертами и гражданским обществом по всем аспектам жизни города, и другое. Я хочу, чтобы управление городом осуществлялось вместе с людьми, с командой. Я знаю, как продвигать людей, молодежь, знаю, как зарабатывать при помощи проектов. У меня есть конкретные планы и программы, и я знаю, что и как надо делать. Я обещаю, и я делаю. Я сделаю, и сделаю хорошо. Я приложу все усилия, привлеку источники извне для реализации предложенного мной для Кишинева, – подчеркнул кандидат в примары столицы.

Он также призвал всех кандидатов в нынешней предвыборной кампании сконцентрироваться именно на проблемах Кишинева, а не на политике.