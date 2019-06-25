Ион Чебан довел до истерики депутатов ДПМ на заседании парламента (ВИДЕО)

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Демократы оторваны от реальности. С таким заявлением в рамках заседания законодательного органа страны выступил вице-спикер, депутат ПСРМ Ион Чебан. Социалист отметил, что как только демократы оказались в оппозиции, они тут же вдруг вспомнили о букве закона. Когда же ДПМ была у власти и к соблюдению закона ее призывала тогдашняя оппозиция в лице ПСРМ, социалистам безжалостно отключали микрофоны, не желая даже выслушивать их аргументы.

Практика двойных стандартов Демократической партии возмутила Иона Чебана.

– Господин Филип и остальные, оставьте, пожалуйста, это лицемерие и двойные стандарты. Посмотрите на себя в зеркало и вспомните, что было несколько недель, месяцев назад, когда вам говорили, что вы нарушаете закон, а вы нарушали его столько раз, сколько могли, и издевались над государственными институтами, – сказал он.

Чебан также призвал демократов смириться с тем, что все люди, которые были назначены ими на высокие государственные должности по политическому принципу, будут отправлены в отставку. Социалист напомнил ДПМ и о том, как в период правления этой партии примаров и других представителей местной публичной власти запугивали уголовными делами, возбужденными, в том числе, против членов их семей.

– Вам напомнить, сколько примаров у вас было, и сколько сейчас? Приближаются местные выборы и посмотрим, сколько примаров у вас будет сейчас, когда граждане действительно свободно смогут высказаться по этому поводу, – добавил вице-спикер.

Правда не понравилась представителям ДПМ. Они принялись стучать ногами и бить руками по столам. Председателю парламента Зинаиде Гречаный пришлось вмешаться в ситуацию и потребовать тишины. После всех перечисленных демократами беззаконий Ион Чебан потребовал от демократов “сидеть на своих местах и не учить нас”, а быть честными с самими собой, с обществом и с международными партнерами.