Ион Чебан: Деньги есть, просто нужно правильно администрировать

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«Разговоры о том, что в городе нет денег – это от незнания ситуации. У нас на сегодняшний день только на реабилитацию очистных сооружений выделено 24 млн евро…». С таким заявлением выступил кандидат в столичные примары Ион Чебан в интервью для noi.md, отвечая на вопрос: «Ваши проекты очень заманчивы, но откуда собираетесь брать деньги на их воплощение? У Андрея Нэстасе есть чудодейственный рецепт: попросить за границей. А у вас есть рецепт?», – сообщает Трибуна.

Ион Чебан сказал, что «деньги просто разворовываются». «Они расходуются, а работа не делается. Что это значит? Это значит, что надо менять руководителя, это значит, надо менять проектный состав, а вовсе не то, что нет денег. 24 млн. евро – это 500 млн. леев, пол миллиарда! Это огромные деньги для Кишинева! На проекты, связанные с водоснабжением и канализацией выделено- 62 млн. евро. Это тоже очень большие деньги. Но почему-то на сегодняшний день всё это не решается. На дороги миллионы евро потратили, и в каком состоянии сегодня дороги? Да, денег всегда не хватает, но у нас нет кризиса в том, что денег прямо совсем нет. Деньги есть, просто нужно правильно администрировать. К 4 млрд. бюджетных денег есть много других ресурсов. И когда говорят, что деньги надо брать за рубежом… Ну, пусть говорят. У нас сегодня налажены хорошие отношения с Бухарестом, оттуда дают деньги на некоторые проекты, в частности – на реконструкцию улицы Алба-Юлия. Помогают Яссы, другие города, с которыми у нас хорошее сотрудничество. И поверьте, ваш покорный слуга неоднократно поднимал руку, голосуя за эти проекты, и говорю спасибо всем тем, кто нам помогает, и будем обращаться абсолютно ко всем – и к востоку, и к западу. Есть много других проектов, в которых заинтересованы и в Азии. Пожалуйста, мы открыты для всех! Так что давайте для начала с умом использовать все те средства, которые у нас уже имеются, а потом думать, надо ли просить где-то еще», – заявил кандидат.

Кроме того, политик сказал, что при правильном подходе к организации городского хозяйства, город может значительно больше зарабатывать и сам.

«В связи с этим, другая проблема – это просто примитивная экономика, которая сформировалась в Кишиневе. Почему в Яссах, Черновцах, Одессе есть большие компании, которые могут предоставляться молодым людям нормальные зарплаты, а у нас нету? Причем это не столичные города, я сейчас не ориентируюсь на Киев или Бухарест, Москву или Санкт-Петербург, Берлин или Париж. Нет, до них нам вообще далеко. Но Кишинёв сегодня теряет любую конкуренцию по сравнению не только со столичными городами Европы, но и просто с крупными городами. Почему? Потому что нет политической воли, потому что нет открытости, потому что мы не даем экономическим агентам здесь развиваться. А тем, кто хочет прийти и инвестировать, мы просто не объясняем, во что нужно инвестировать. Кризис не в деньгах, кризис – в мозгах, в управленческом потенциале», – ответил Чебан.

Он подчеркнул, что «те проекты, которые есть, не работают, потому что некому управлять». «Потому что нужно снизить коррупцию по максимуму. Все вопросы, касающиеся муниципальной земли, должны решаться на аукционах, а не голосованием в мэрии. Мы четыре года на этом настаивали, и показали первые результаты. Недавно прошли первые торги по муниципальным землям, и там, где раньше собирали 84 тысячи леев, сейчас собрали 20 миллионов. Большая разница? А на 20 миллионов в год можно отреставрировать, скажем, одну шестую или одну пятую часть города, те же исторические здания, например, которые разрушаются просто на глазах…», – отметил кандидат в заключение.