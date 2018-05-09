Ион Чебан: Чтобы жить в настоящем и будущем, необходимо помнить уроки из прошлого (ВИДЕО)

Ион Чебан: Чтобы жить в настоящем и будущем, необходимо помнить уроки из прошлого (ВИДЕО)

День Победы – это в первую очередь день победы над злом, день мира, день, в который миллионы людей пали ради свободной жизни.

Об этом кандидат от Партии социалистов на пост генпримара Кишинева Ион Чебан сказал в ходе грандиозного многотысячного Марша Победы, проходящего сегодня в столице. Он поблагодарил ветеранов, которые остались ещё в живых, и почтил память тех, кто погиб, за их неоценимый подвиг во имя будущего.

– Для того, чтобы жить в настоящем и ориентироваться в будущем, мы должны помнить уроки прошлого, – отметил он.

Напомним, что сегодня в Кишиневе проходят общегражданский Марш Победы и ставшая уже традиционной акция “Бессмертный полк”. Десятки тысяч граждан пройдут единой колонной от Арки Победы до Мемориала воинской славы “Вечность”, где почтут память героев ВОВ. Колонну возглавил глава государства, который ранее прогнозировал самый масштабный Марш Победы за все годы.

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