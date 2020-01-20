Ион Чебан: Центральный рынок Кишинева ждут аудит и реформы

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Центральный рынок столицы в ближайшее время может стать объектом масштабных проверок.

Об этом заявил генпримар Кишинева Ион Чебан, обративший внимание муниципальных служб на хаос, творящийся в этом муниципальном предприятии.

– Похоже, кое для кого там рай на земле. Поговаривают, что кто-то зарабатывает там неплохие деньги, не опасаясь ни властей, ни правоохранительных органов, ни Господа Бога. Это люди, попавшие туда через кого-то, кто раньше был у власти. Там даже тротуары приватизированы! Как прошлое руководство могло такое допустить? Наверно, скоро мы узнаем, что и здание примэрии кем-то приватизировано, – возмутился Чебан.

На данный момент, по словам столичного градоначальника, рассматриваются варианты либо проведения внутреннего аудита Центрального рынка, либо найма компании для этих целей. Впоследствии мунпредприятие ждут реформы:

– Мы предлагаем совершенствование системы менеджмента, восстановление и модернизацию инфраструктуры, эффективное управление человеческими ресурсами. На должностях с существенным влиянием на структуру управления предприятием необходимо искоренить некомпетентность и коррупцию, – отметил столичный градоначальник.

Генпримар потребовал предоставить полную информацию касательно всех незаконных действий – приватизации, сбора денег и многого другого.