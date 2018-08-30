Ион Чебан будет обучаться в школе управления в Германии

Председатель фракции Партии социалистов в мунсовете Кишинева Ион Чебан поступил на обучение в школу управления в Берлине.

Об этом он рассказал на своей странице в соцсети. Ион Чебан отметил, что получил подтверждение от этого престижного учебного заведения.

Обучение на факультете публичного администрирования начнется осенью нынешнего года и продлится два года.

Также Чебан пройдет подготовку с 10-21 сентября в школе управления в Париже.

– Век живи, век учись, – написал социалист.

Стоит отметить, что в этом году Чебан получил диплом магистра с отличием в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации.