Ион Чебан будет обучаться в школе управления в Германии

Ион Чебан будет обучаться в школе управления в Германии

Председатель фракции Партии социалистов в мунсовете Кишинева Ион Чебан поступил на обучение в школу управления в Берлине.

Об этом он рассказал на своей странице в соцсети. Ион Чебан отметил, что получил подтверждение от этого престижного учебного заведения.

Обучение на факультете публичного администрирования начнется осенью нынешнего года и продлится два года.

Также Чебан пройдет подготовку с 10-21 сентября в школе управления в Париже.

– Век живи, век учись, – написал социалист.

Стоит отметить, что в этом году Чебан получил диплом магистра с отличием в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации.

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