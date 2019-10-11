Ион Чебан близок к победе с первого тура: опрос

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Если бы в это воскресенье в Кишиневе состоялись выборы генерального примара, победу на них с первого же тура мог бы одержать кандидат ПСРМ Ион Чебан Представленные сегодня результаты опроса общественного мнения показывают, что рейтинг социалиста продолжает расти, и на сегодняшний день, за 9 дней до выборов, 46,6% кишиневцев намерены отдать свой голос именно за него.

На втором месте с существенным отрывом – Андрей Нэстасе, у которого 31,1%. Эксперты Ассоциации социологов и демографов Молдовы отмечают, что рейтинг кандидата “АКУМ” существенно упал по сравнению с предыдущим исследованием. Разрыв между ним и Ионом Чебаном продолжает расти.

– И это касается не только результатов нашего опроса. Речь идет о многих социологических исследованиях. Мы видим этот разрыв, который появился между Ионом Чебаном и Андреем Нэстасе, и в этой ситуации есть вероятность, что Ион Чебан победит с первого тура, – сказал Виктор Мокану, председатель Ассоциации социологов и демографов РМ.

По словам специалиста, исход выборов решит явка избирателей. Если электорат с “левого” политического фланга проявят активность и массово выйдет к избирательным урнам, есть вероятность, что Ион Чебан станет новым генеральным примаром Кишинева с первого же тура.

Предпочтения кишиневцев в отношении других кандидатов выглядят следующим образом: Октавиан Цыку – 6,8%, Дорин Киртоакэ – 3,9%, Валерий Мунтяну – 3,5%, Иван Дьяков – 2,2%, Владимир Чеботарь – 1,5%, Валерий Клименко – 1,2%. Остальные суммарно набирают 3,2%.

Опрос проводился с период с 27 сентября по 8 октября, в нем приняли участие 1195 человек. Погрешность составляет +/- 3%.

Напомним, всеобщие местные выборы пройдут 20 октября.