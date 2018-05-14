Инвентаризация, реорганизация, оснащение и обучение: Ион Чебан о конкретных решениях проблем сферы ЖКХ Кишинева (ВИДЕО)

Сфера жилищно-коммунального хозяйства Кишинева сегодня сталкивается с серьезными проблемами – начиная с технического обеспечения и реакционной способности специализированных подразделений, и заканчивая условиями труда сотрудников.

Об этом кандидат от Партии социалистов на пост генпримара Кишинева Ион Чебан заявил в ходе тематической пресс-конференции сегодня, 14 мая. Он отметил, что сфера ЖКХ – одна из самых уязвимых областей столицы, и последствия хаоса в ней ощущает каждый из нас.

– Вот почему вместе с моей командой мы намерены уделять этой области повышенное внимание. Первый наш шаг – всеобщая инвентаризация, которая выявит реальное положение вещей, проблемы и потребности. Параллельно мы будем проводить аудит каждого предприятия данной сферы, чтобы понять, почему они в таком состоянии. По информации, которой мы располагаем, в последние годы на этих предприятиях происходили интересные вещи. Если они найдут свое документальное подтверждение в результате аудита, мы начнем процедуру регресса, чтобы убытки, возложенные на плечи жителей города, были покрыты за счет виновных, – отметил кандидат в генпримары.

Масштабная реорганизация в области ЖКХ

Многие компании в жилищно-коммунальной сфере больше не могут продолжать свою деятельность в текущей формуле и не могут удовлетворить реальные требования.

– Реформа, которую мы собираемся реализовать, обеспечит нам в конечном итоге эффективную систему по обеспечению порядка в жилищно-коммунальном управлении и предоставит гражданам высококачественные услуги по самым высоким стандартам, – рассказал Чебан.

Техническое оснащение предприятий

Каждый год в бюджет будет включен специальный пункт на эти нужды. Кроме того, часть техники можно будет приобрести в результате повышения эффективности работы этих предприятий и предоставления услуг гораздо более высокого качества. И третьим источником «обновления» техники, необходимой этим предприятиям, будет внешнее партнерство, которое генпримар-социалист намерен развивать как с восточными, так и с западными партнерами.

Забота о сотрудниках предприятий ЖКХ

В команде Иона Чебана после реформы в этой области намерены определить возможность повышения заработной платы. Также они планируют предоставить сотрудникам предприятий ЖКХ талоны на питание.

– Чтобы привлечь молодых специалистов, мы намерены выдвинуть конкретные предложения по предоставлению им жилищного пространства – если не навсегда, то по крайней мере на время их пребывания в должности, – рассказал кандидат-социалист.

Обучение специалистов – важный вопрос

Ион Чебан намерен заключить партнерство с аналогичными службами из других муниципалитетов за рубежом, организуя таким образом обмен опытом и перенятие лучших практик, существующих в мире.

Кандидат в генпримары отметил, что плачевное состояние, в котором находится сфера ЖКХ Кишинева, обусловлено полным либо частичным ее игнорированием на протяжении многих лет, и заверил, что не допустит этой ошибки.