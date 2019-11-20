Интервью кандидатов на должность генпрокурора ВСП организует 28 ноября

0

Высший совет прокуроров допустил сегодня, 20 ноября, к конкурсу на должность генерального прокурора всех четырех кандидатов, отобранных комиссией Министерства юстиции.

Члены ВСП обратились к участникам конкурса с просьбой представить справки о неподкупности, выданные Национальным агентством по неподкупности и Национальным центром по борьбе с коррупцией, справки о факторах риска, выданные СИБ, и медицинские справки. В то же время члены ВСП приняли решение, что интервью кандидатов состоится 28 ноября в 10.00, пишет moldpres.md.

Список из четырех кандидатов, отобранных в результате конкурса, организованного Министерством юстиции – Олег Крышмару, Владислав Грибинча, Вячеслав Солтан и Александр Стояногло – был направлен в понедельник, 18 ноября, в ВСП новым министром Фадеем Нагачевским. Он подчеркнул, что признает результаты конкурса, который, по его мнению, является законным, несмотря на то, что его предшественник Олеся Стамате аннулировала итоги состязания в начале прошлой недели.

Согласно новым изменениям законодательства, ВСП отберет кандидатуру из четырех предложенных имен, которую представит на утверждение главе государства.