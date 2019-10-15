(ИНТЕРВЬЮ) Ион Чебан: Я люблю Кишинев, и готов сделать всё, чтобы мы все гордились своей столицей!

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В интервью порталу ТРИБУНА кандидат ПСРМ в столичные примары Ион Чебан рассказал о предвыборной кампании, которая уже приближается к концу, о диалоге с жителями Кишинева, проблемах города, а также о своих планах в примэрии.

Т.: Господин Чебан, вы в разгаре избирательной кампании, и мы замечаем, что вы очень активны. Есть ещё энергия?

И.Ч.: Мы уже на последнем этапе избирательной кампании, но и я, и моя команда полны энергии! Общение с людьми дает нам силы и мотивацию, чтобы идти вперед и выиграть выборы.

Т.: Вы имеете в виду, что вас мотивирует обсуждение проблем людей?

И.Ч.: Конечно, мне бы хотелось, чтобы у нас была возможность больше обсуждать то хорошее, что уже сделано для столицы, и меньше говорить о проблемах, но за последние годы положение дел ухудшилось. Хотя я здесь родился, живу и хорошо знаю все проблемы муниципия, для меня важно смотреть на них глазами людей. Меня вдохновляет это общение, и я нахожу лучшие решения проблем.

Т.: Это не первая ваша избирательная кампания. Как проходит нынешняя кампания? Чем отличается от прошлых предвыборных гонок?

И.Ч.: Да, я участвовал во многих кампаниях, некоторыми даже руководил. Я также был кандидатом на должность генпримара в мае 2018 года.

Каждая предвыборная кампания индивидуальна, она зависит от текущих обстоятельств, целей, а также от личных качеств участников. После стольких лет политизации местных выборов, на этот раз я ожидал более профессионального, управленческого подхода, я хотел «поединок» эффективных программ по управлению и развитию столицы. За исключением одного молодого кандидата, о котором мы говорили ранее, кандидаты отделывались общими фразами, констатировали проблемы, не предлагая их решений.

Эта кампания достаточно агрессивная, особенно по отношению ко мне. Одни из-за отсутствия собственных убедительных обращений к жителям столицы и реалистичных программ решили прорекламироваться за мой счет, другие позволяют себе жесткие личные нападки. Судить их будут кишиневцы.

У меня другая цель – предложить решения проблем людей, озвучить концепции развития, разработанные вместе со специалистами в области урбанизма, чтобы люди вновь поверили в примара и примэрию.

Т.: Как преодолеваете недоверие? Нашли какие-то секретные способы?

И.Ч.: Не думаю, что есть универсальные способы завоевания доверия людей. Все мы разные. По-разному думаем, придерживаемся разных мнений. Но всех нас объединяет поиск решений проблем Кишинева.

В рамках предвыборной кампании мы попытались дойти до максимального числа жителей Кишинева, посетили пригороды и поговорили о том, чего нам вместе с муниципальной фракцией удалось добиться за четыре года, и о том, что мы планируем на следующий срок в качестве генпримара и муниципальных советников.

Т.: Получается убедить людей, что вы лучше других?

И.Ч.: Я не один, мы – команда. Без команды невозможно управлять таким большим городом, как Кишинев.

И мы не соревнуемся – кто лучше, а кто хуже. Примэрия означает канализацию и водопровод, детские сады и школы, дороги и тротуары, крыши и дворы, детские и спортивные площадки, общественный транспорт и дорожное движение, парки и скверы, освещение и безопасность, вывоз отходов и чистота в городе, пригороды, которым нужно помогать и которые надо развивать, а также многие другие области, требующие профессионального управления. С моей точки зрения, местные выборы должны быть соревнованием менеджеров. Как говорят молдаване – примар должен быть хорошим “завхозом”.

Т.: Как вы намерены решать проблему неприятного запаха, накрывшего Кишинев?

И.Ч.: Проблема запаха от очистных сооружений должна быть решена комплексно: должны быть уволены некомпетентные руководители, необходимо внести поправки в законодательство, чтобы не допускать сброса отходов в водоемы и реку Бык, а проект модернизации очистных сооружений должен быть пересмотрен. Ненормально, когда сомнительная компания, руководители которой попали в поле зрения Национального антикоррупционного управления Румынии, выигрывает проект стоимостью более 24 миллионов евро, просит к тому же дополнительно у примэрии три миллиона евро и при этом почти ничего не делает для решения проблемы.

Неприятный запах, а также другие проблемы влекут за собой печальные последствия, которые находят отражение в статистических данных. За 10 лет число студентов в Кишиневе сократилось в 2 раза. Более половины выпускников лицеев уезжают, и большинство из них не намерены возвращаться в Кишинев. Потому что сегодня Кишинев проигрывает другим крупным городам, молодежь предпочитает жить в Париже или Берлине, в Москве или Санкт-Петербурге, в Бухаресте или Брашове, в Вене или Риме. Эти города кажутся нашей молодежи более красивыми и, что гораздо важнее, они дают нашим детям более привлекательные перспективы.

Я оптимист, но смотрю на вещи трезво. Я обеспокоен последствиями управления Кишиневом последние 12 лет, которые отражаются в цифрах.

Т.: По количеству автомобилей в Кишиневе не скажешь, что есть проблема оттока людей.

И.Ч.: Автомобилей в Кишиневе не больше, чем в других схожих городах, и пробки в столице – это не только последствия увеличения количества автомобилей. До сих пор примэрия не сделала ничего для упрощения движения транспорта, как не позаботилась и о решении других проблем города. Дороги в Кишиневе испещрены ямами, и при этом нет кольцевой дороги или умной системы регулировки транспортных потоков.

И, как это ни парадоксально, но здесь мы должны вернуться к теме миграции, на этот раз внутренней.

В Кишинев стекаются люди со всей Молдовы. Многие остаются работать и жить в Кишиневе. Большая часть экономики Республики Молдова также сосредоточена в Кишиневе. Поэтому естественно, что поток машин на дорогах города внушительный.

Мы показывали на конкретных примерах, что есть решения проблемы дорожного движения, нужны лишь сила воли и желание, чтобы избавиться от пробок. Именно для решения этой проблемы я предложил разработать и утвердить в течение двух с половиной лет Концепцию устойчивой городской мобильности. В ней будет запланирована стратегия развития дорожной и пешеходной инфраструктуры, общественного и частного транспорта, организация парковок и создание инфраструктуры для велосипедистов.

Т.: Поэтому в начале вашей программы обозначены три главные проблемы и пять стратегических документов, которые лягут в основу видения развития муниципия Кишинев?

И.Ч.: Спасибо, что ознакомились с нашей программой.

Да, мы решили начать с проблем, угрожающих настоящему и будущему Кишинева и его жителей. Но мы также предлагаем и базовую стратегию для решения этих проблем. Чтобы людям захотелось остаться здесь, захотелось работать и жить. Проблема оттока населения постоянно игнорировалась. До сих пор ни центральная, ни местная власти не были слишком обеспокоены этой проблемой и не ставили перед собой цели найти ее решение.

Т.: Но ведь вы тоже были у власти, и сейчас находитесь.

И.Ч.: Сейчас – да. Чуть более трех месяцев.

Но раньше мы не были у власти. До этого в парламенте мы были в оппозиции. И в муниципальном совете Кишинева мы были в оппозиции – с 19-ю мандатами из 51.

Проблема оттока населения беспокоит меня давно. Я понимаю, что решение покинуть страну – непростое, и люди принимают его, будучи в отчаянии.

Они больше не верят, что что-то изменится. Не верят, что найдут здесь стабильную и хорошо оплачиваемую работу. Или что подъезды в их домах будут отремонтированными и освещенными. Что дворы их домов будут благоустроенными и чистыми, а у их детей будут хорошие игровые площадки. Что детские сады и школы будут современными, и содержать их будет примэрия, а не родители. Что общественный транспорт будет качественным и комфортабельным. Что будут хорошими дороги, тротуары и многое другое.

Т.: У вас есть решения? Знаете, как остановить отток населения?

И.Ч.: Знаю, что мы должны действовать прямо сейчас. Не могу назвать точную дату, когда мы остановим отток населения. Но знаю, что если наша программа не будет внедрена, то через 4 года просто некому будет уезжать.

У нас есть отдельные программы, нацеленные на повышение эффективности деятельности примэрии Кишинева, на ремонт дорог и тротуаров, на ремонт дворов и подъездов жилых домов, на модернизацию общественного транспорта, на модернизацию детских садов и школ и исключение родителей из числа их спонсоров, на поддержку молодых педагогов и врачей.

Есть отдельная программа, нацеленная на развитие экономики Кишинева. Мы привезём в Кишинев известные компании, в которых мечтает работать наша молодежь.

Что такого Apple и Google, Facebook и Amazon, Alibaba и Yandex нашли в Вене, в Москве или в Бухаресте, но не могут найти и в Кишиневе?

У нас в Кишиневе есть все. Мы подготовим предложения для них, будем вести переговоры и убедим их инвестировать в Кишинев, чтобы наша молодежь имела возможность построить успешную карьеру у себя дома.

Т.: Вы действительно думаете, что можете привести в Кишинёв таких технологических гигантов, как Google и Amazon?

И.Ч.: Думаю, нам надо научиться вести переговоры, чтобы убедить их инвестировать в Кишинев. У нас будет шанс, только если мы будем действовать. Мы будем убедительными и сделаем хорошие предложения. Сейчас речь идет о нашем будущем, в особенности о будущем наших детей. Каждое решение, которое мы примем, будет нацелено на будущее нашей столицы. Нет больше времени на эксперименты над Кишиневом и кишиневцами. Следующие 4 года – критические. В Кишинёве предстоит решить много серьёзных проблем, и с этим справятся только серьёзные люди. Зрелые и опытные люди, хорошо понимающие ситуацию и связывающие своё будущее с Кишинёвом, а не с другими странами и городами.

Т.: Вы готовы посвятить себя решению проблем Кишинева? Понимая, насколько они сложны, и что жители столицы будут строго судить за неудачи?

И.Ч.: Мы готовы – у нас есть команда энергичных, опытных и преданных Кишиневу людей. И да, я готов взять на себя ответственность. Я уверен, что у нас все получится. Конечно, я признаю, что за четыре года мы можем построить только 60% кольцевой дороги, что нам может потребоваться больше времени для ее завершения. В остальном же все приоритеты, заявленные в программе управления муниципием, будут реализованы. Заверяю вас. Я искренне хочу изменить положение дел в столице, и сделаю это. Именно поэтому в 2015 году я отказался от депутатского мандата и пришел в КМС, а в 2019 году ради Кишинева решил оставить пост вице-спикера законодательного органа и кресло депутата.

Т.: Г-н Чебан, благодарим вас за ответы и надеемся, что вы будете таким же открытым, будучи примаром.

И.Ч.: И я благодарю вас за интерес к нам, и обещаю, что на посту главы города останусь таким же открытым. Хоть я и уверен, что управление Кишиневом не будет оставлять свободного окна в моей повестке дня, но, думаю, вечером, и даже, если надо, – ночью я буду находить время для ответа на ваши вопросы.

Кристина Гурез