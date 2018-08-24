Интернет-провайдеров обязали предоставлять клиентам приложения для родительского контроля

Поставщики услуг доступа в Интернет будут обязаны предоставлять пользователям приложения для фильтрации контента, оказывающего отрицательное влияние на детей.

Такие законодательные поправки были опубликованы сегодня в Monitorul Oficial, а значит, вступили в силу, сообщает moldpress.md. Президент РМ Игорь Додон промульгировал указом эти законодательные поправки.

Согласно проекту, провайдеры будут вводить в главном меню своих официальных страниц веб-разделы, посвященные информации о безопасности в Интернете. Таким образом, будет обеспечен родительский контроль над содержимым, которое могут просматривать дети.

В настоящее время, компания «Moldcell» уже предоставляет своим пользователям доступ к службе «Safe Kids», разработанной в сотрудничестве с «Kaspersky», а у компании «Moldtelecom» есть служба «Safe Web», разработанная совместно с «Norton/Svmantec».