Интернациональная преступная группировка торговала в Молдове фальшивыми документами (ВИДЕО)

Группа состояла из трех иностранцев и трех молдаван: она занималась производством, транспортировкой и продажей болгарских удостоверений личности и водительских прав.

В ходе расследования была совершена “контрольная закупка” фальшивых документов, цена которых составляла от 400 до 500 евро.

В ходе обысков у фигурантов дела были обнаружены записи, компьютеры, телефоны и денежные средства, полученные в результате противоправной деятельности. Все документы изъяты и будут подвергнуты экспертизе.

Если подозреваемые будут признаны виновными, им грозит штраф в размере от 550 до 950 условных единиц, общественные работы на срок от 180 до 240 часов, либо лишение свободы на срок до 5 лет.