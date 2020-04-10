Инструмент как аргумент: мужчина лопатой повредил имущество соседа

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С заявлением в милицию обратился 33-летний житель Дубоссар. Мужчина пояснил, что в его отсутствие сосед на почве внезапно возникшей неприязни устроил скандал с его женой.

На месте правоохранители выяснили, что 36-летний мужчина, орудуя лопатой, сорвал дверной замок и незаконно проник в квартиру заявителя, где стал оскорблять 26-летнюю хозяйку жилища. Выйдя на улицу, правонарушитель камнем разбил окно квартиры и подоконник.

Под горячую руку дебошира, пишет mvdpmr.org, попал и хозяйский автомобиль, припаркованный во дворе. Лопатой злоумышленник разнёс лобовое стекло.

По факту умышленного повреждения имущества проводится проверка. Сумма ущерба устанавливается.

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