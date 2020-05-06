Инструкция к лекарствам на русском языке: парламентская комиссия поддержала инициативу ПСРМ

Инструкция к лекарствам на русском языке: парламентская комиссия поддержала инициативу ПСРМ

Постоянная парламентская комиссия по вопросам права, назначениям и иммунитету вынесла сегодня положительное заключение в отношении проекта, касающегося права граждан запрашивать и получать в аптеке инструкцию к лекарствам на русском языке. Инициатива принадлежит группе депутатов ПСРМ. 

Проект обусловлен потребностью в получении данной информации русскоязычными гражданами Молдовы.

Инициатива будет вынесена на голосование на заседании законодательного органа.

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