Инструкция к лекарствам на русском языке: парламентская комиссия поддержала инициативу ПСРМ

0

Постоянная парламентская комиссия по вопросам права, назначениям и иммунитету вынесла сегодня положительное заключение в отношении проекта, касающегося права граждан запрашивать и получать в аптеке инструкцию к лекарствам на русском языке. Инициатива принадлежит группе депутатов ПСРМ.



Проект обусловлен потребностью в получении данной информации русскоязычными гражданами Молдовы.

Инициатива будет вынесена на голосование на заседании законодательного органа.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.