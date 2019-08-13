Инспекторы НОН проанализировали декларации более 400 судей: 8 из них не прошли проверку

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Национальный орган по неподкупности (НОН) проверил около 400 деклараций об имуществе и личных интересах, заполненных молдавскими судьями. Таким образом, было установлено, своевременно ли были поданы декларации, а также соблюдены ли форма и содержание.

Как сообщает пресс-служба Национального органа по неподкупности, в результате проверки было выявлено, что 8 судей заполнили декларации в конце 2018 года, то есть после 31 марта. В связи с этим на их имена были возбуждены дела об административном нарушении. Размер штрафа будет определён судом и составит от 30 до 60 условных единиц.

Кроме этого, по результатам предварительных проверок инспекторы высказали сомнение в достоверности данных в отношении имущества 24 судей. В отношении шести из них уже инициированы углубленные проверки.

Анализ около 400 деклараций судей за предыдущий год показал, что по форме и содержанию они в основном соответствуют требованиям, но существуют большие недостатки в разрешительном законодательстве. Так, согласно законодательству, в декларации может быть указана договорная стоимость имущества, которая зачастую значительно ниже реальной рыночной цены.

Эти наблюдения инспекторов Национального органа по неподкупности станут основой для предложений о внесении поправок в законодательство о способе декларирования стоимости товаров, целью которых является внесение цифр, соответствующих действительности.

Напомним, что проверки состоялись на основании распоряжения главы НОН от 21 мая 2019 года. В настоящее время инспекторы проверяют еще 700 деклараций об имуществе и личных интересах прокуроров.