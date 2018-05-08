Инспекторы Нацагентства безопасности пищевых продуктов “нагрянули” с проверкой в школы и детские сады (ФОТО)

Инспекторы Нацагентства безопасности пищевых продуктов “нагрянули” с проверкой в школы и детские сады (ФОТО)

В течение месяца специалисты районного управления безопасности пищевых продуктов в Калараше провели 10 интенсивных проверок в пищевых блоках школьных и дошкольных учебных заведений.

Как сообщает пресс-служба Национального агентства безопасности пищевых продуктов (НАБПП), в результате рейдов было установлено, что рекомендации специалистов, озвученные ранее, были исполнены частично. А точнее, в некоторых пищевых блоках был проведён капитальный ремонт, был приобретён инвентарь, техника, кухонная утварь, а в других провели лишь косметический ремонт, а техника приобреталась по мере возможности и необходимости.

В связи с этим, специалисты НАБПП снова озвучили рекомендации по устранению всех недостатков. Инспекторы проинструктировали сотрудников пищевых блоков касаемо правильного питания детей, а также уделили внимание продуктам, не рекомендованным детям в школьных и дошкольных учебных заведениях. Кроме этого, они рассказали о правильном получении и хранении пищевых продуктов.

Руководство учебных заведений взяло на заметку все рекомендации специалистов и заручилось выполнить все поручения в ближайшее время.

Напомним, что на прошлой неделе магазины в Шолданештах оштрафовали на 8 тысяч леев за нарушения.

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