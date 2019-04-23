Инспекторы НАБПП проверили рынки сельскохозяйственной продукции (ФОТО)

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21 апреля инспекторы НАБПП нагрянули с проверкой на рынок в селе Сэрэтений Векь Теленештского района. Инспекторы проверяли семена, рассаду и фитосанитарную продукцию на предмет соответствия требованиям к производству и сбыту.

В результате было составлено 2 отчёта о нарушениях и выдано 4 предписания. Также были проверены агенты, занимающиеся реализацией живой птицы, рыбы и кормов для животных. В результате было составлено 3 предписания и 1 отчёт о нарушении.

В ходе визита инспекторы проверили происхождение продукции, а также соблюдение санитарно-гигиенических требований в магазинах по продаже мяса. В результате было составлено 3 отчёта о нарушениях.