Инспекторы НАБПП нагрянули с проверками в торговые точки Оргеева (ФОТО)

Инспекторы НАБПП нагрянули с проверками в торговые точки Оргеева (ФОТО)

Инспекторы подразделения Национального агентства по безопасности пищевых продуктов совместно с инспекцией полиции Оргеева провели проверки нескольких торговых точек на предмет соблюдения действующего законодательства в сфере оборота этилового спирта и алкогольной продукции.

В результате проверок 4 экономических агентов были зафиксированы нарушения, составлены отчёты и применены соответствующие санкции. Также была конфискована партия крепких алкогольных напитков без акцизных марок.

Инспекторы НАБПП продолжат проводить проверки в целях соблюдения действующего законодательства в сфере продуктов питания и алкоголя.

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