Инспекторы НАБПП «нагрянули» с проверками в столичные маркеты (ФОТО)

В период с 16 по 19 декабря инспекторы отдела по безопасности пищевых продуктов в Кишинёве провели 20 внезапных проверок в столичных маркетах.
В результате рейдов были обнаружены многочисленные нарушения, среди которых:
- нарушение правил гигиены в процессе обработки и хранения продуктов;
- нарушение правил при приготовлении блюд;
- нарушение законных требований об информировании потребителей;
- нарушение условий хранения продуктов питания;
- отсутствие информации о сроке годности кулинарных и кондитерских изделий.
В результате проверок было заполнено 11 протоколов о нарушениях и выдано 5 рекомендаций.
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