Инспекторы НАБПП «нагрянули» с проверками в столичные маркеты (ФОТО)

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В период с 16 по 19 декабря инспекторы отдела по безопасности пищевых продуктов в Кишинёве провели 20 внезапных проверок в столичных маркетах.

В результате рейдов были обнаружены многочисленные нарушения, среди которых:

нарушение правил гигиены в процессе обработки и хранения продуктов;

нарушение правил при приготовлении блюд;

нарушение законных требований об информировании потребителей;

нарушение условий хранения продуктов питания;

отсутствие информации о сроке годности кулинарных и кондитерских изделий.

В результате проверок было заполнено 11 протоколов о нарушениях и выдано 5 рекомендаций.