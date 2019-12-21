Инспекторы НАБПП «нагрянули» с проверками в столичные маркеты (ФОТО)

Инспекторы НАБПП «нагрянули» с проверками в столичные маркеты (ФОТО)

В период с 16 по 19 декабря инспекторы отдела по безопасности пищевых продуктов в Кишинёве провели 20 внезапных проверок в столичных маркетах.

В результате рейдов были обнаружены многочисленные нарушения, среди которых:

  • нарушение правил гигиены в процессе обработки и хранения продуктов;
  • нарушение правил при приготовлении блюд;
  • нарушение законных требований об информировании потребителей;
  • нарушение условий хранения продуктов питания;
  • отсутствие информации о сроке годности кулинарных и кондитерских изделий.

В результате проверок было заполнено 11 протоколов о нарушениях и выдано 5 рекомендаций.

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