Инсценировал кражу и обвинил жену: бендерчанину грозит уголовная ответственность

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Заявление о пропаже крупной суммы денег поступило 10 августа от 44-летнего жителя Бендер. Мужчина пояснил, что из домашнего сейфа исчезли 9 200 долларов США, 2 320 евро и золотые украшения.

По словам потерпевшего, похитить имущество могла супруга, с которой они находились в бракоразводном процессе. На протяжении полугода у неё были ключи от сейфа.

В ходе разбирательства правоохранители установили, что никакой кражи не было, пишет mvdpmr.org. Муж самостоятельно перепрятал деньги, а в милицию заявил, чтобы проучить супругу за поданное в ЗАГС заявление. Деньги и ювелирные изделия лежали в шкафу в одной из комнат дома.

Обстоятельства инцидента выясняются. За заведомо ложный донос бендерчанину может грозить лишение свободы.