Инсценировал ДТП и “надул” страховую компанию на 800 000 леев: мошенник оказался в суде

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Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам (PCCOCS) объявила о передаче в суд дела гражданина, обвиняемого в мошенническом получении страховой выплаты в результате инсценированного ДТП, а также в использовании ложной доверенности на управление автомобилем.

Авария была тщательно спланирована, а затем инсценирована на пересечении столичных улиц Тудор Владимиреску и Парис. Там столкнулись автомобили Mercedes, один из которых принадлежал банку. Водитель последнего потребовал взыскания убытков у страховой компании и, в результате, обманным путём получил более 800 000 леев.

За совершённые действия обвиняемому грозит лишение свободы на срок от 8 до 15 лет, с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок до 5 лет.