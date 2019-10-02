Иностранных студенток, избивших посреди улицы в Кишиневе молодую маму, отчислили из ВУЗа

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Четыре студентки Государственного университета медицины и фармакологии, которые 23 сентября избили на одной из улиц Кишинева молодую мать в присутствии ее трехлетней дочери, были отчислены из ВУЗа. Соответствующее решение было принято накануне администрацией учреждения.

С ними были расторгнуты контракты об обучении. Известно, что девушки родом из Израиля. Все они были третьекурсницами, пишет jurnal.md.

Напомним, что шокирующее видео, на котором запечатлено, как студентки напали на молодую женщину посреди улицы в столице в присутствии ее дочери, появилось накануне в прессе. Произошедшее прокомментировал президент Игорь Додон, который отметил, что государство не допустит насилия в отношении своих граждан со стороны иностранцев.