Иностранные компании заинтересованы в инвестициях в аэропортовую инфраструктуру в РМ

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Этим утром премьер-министр Ион Кику провел встречу с группой инвесторов. В состав делегации вошли представители компании “Black Moose Ressources LTD” из Канады и группы “A-Geffen” из Израиля.

Глава правительства рассказал своим собеседникам о текущем состоянии экономики РМ и о мерах, предпринимаемых кабинетом министров для улучшения делового климата.

– Республика Молдова готова принять инвесторов и мы создадим все условия для того, чтобы ваш бизнес процветал, – сказал Кику.

В свою очередь инвесторы рассказали премьеру о тех областях, которые представляют для них интерес. Это энергетический сектор, сельское хозяйство, зоотехнический сектор и аэропортовая инфраструктура. В связи с этим Ион Кику рассказал о намерениях правительства провести анализ для выяснения возможностей развития аэропортовой инфраструктуры в Молдове, сообщает пресс-служба Правительства РМ.