Иностранец попытался пересечь границу Молдовы с тремя поддельными “зелёными картами” (ФОТО)

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На контрольно-пропускном пункте “Тудора” пограничники задержали водителя, у которого обнаружили три “зелёные карты” с признаками подделки.

28 октября на въезде в Молдову был остановлен грузовик с узбекскими регистрационными номерами. За рулём находился 30-летний гражданин Узбекистана. В ходе контроля представленных документов были обнаружены три “зелёные карты”, две из которых были выданы властями Черногории, а третья – Болгарии. После тщательной проверки было установлено, что все документы имели явные признаки подделки.

На имя водителя было возбуждено уголовное дело по факту владения поддельными документами. Пограничная полиция продолжает расследование.