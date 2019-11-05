Иностранец попался на попытке незаконного пересечения границы

Иностранец попался на попытке незаконного пересечения границы

Мобильный патруль пограничной полиции в 50 метрах от границы задержал мужчину, который двигался в направлении пункта пропуска “Паланка-Маяки-Удобное”. Мужчина намеревался покинуть страну в обход КПП.

В результате пограничниками был задержан 35-летний гражданин Российской Федерации, проживающий на Украине, в городе Одесса. Мужчина сообщил, что решился незаконно пересечь границу, поскольку он превысил срок пребывания на территории Украины.

Обстоятельства инцидента выясняются. Если вина мужчины будет установлена, ему грозит штраф в размере до 750 условных единиц, неоплачиваемые общественные работы от 150 до 200 часов или тюремное заключение на срок до 2 лет.

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