Иностранец оштрафован в Молдове на 110 тысяч леев за торговлю влиянием

Согласно материалам дела, осужденный обратился к другому иностранному гражданину, проживающему в Кишиневе.

Тот утверждал, что за 4000 евро может повлиять на должностных лиц в миграционном бюро, чтобы положительно решить вопрос о виде на жительство в Молдове, так как ранее власти нашей страны отказали.

Получив заявленную сумму, иностранец попытался решить вопрос, обратившись к большому количеству людей и заплатив им различные суммы денег. В процессе Антикоррупционная прокуратура совместно с СИБ и НАЦ с целью выявления замешанных в дело чиновников задокументировала всю преступную цепочку. Она состояла из 4 иностранцев и 2 граждан Молдовы, один из которых являлся бывшим сотрудником миграционного бюро.

В настоящее время все шестеро задержанных имеют статус обвиняемых в уголовном деле по факту торговли влиянием. Двое обвиняемых находятся под стражей, другой – под домашним арестом, трое других находятся под подпиской о невыезде.