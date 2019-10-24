Иностранцу, вербовавшему молдаванок для занятия проституцией во Франции, грозит до 7 лет тюрьмы

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Этим утром Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам (PCCOCS) объявила о передаче в суд дела гражданина Франции, которого задержали в сентябре в аэропорту Кишинёва. Мужчина пытался покинуть страну с двумя гражданками Молдовы, которых завербовал для занятия проституцией во Франции.

В момент задержания с иностранцем находились две девушки в возрасте 21 и 29 лет, которым обвиняемый пообещал хорошие условия для “работы” и достойное вознаграждение, а также покрытие всех расходов на транспорт и проживание.

Помимо этого, через SMS-сообщения подозреваемый предложил ещё 10 гражданкам Молдовы заниматься такой же деятельностью за рубежом.

Гражданину Франции грозит тюремное заключение на срок от 4 до 7 лет с возможностью сокращения срока при условии, если задержанный полностью признает свою вину.