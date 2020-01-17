Иностранца с поддельными документами не пустили в страну

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Пограничники в пункте пропуска “Скуляны” задержали гражданина Республики Беларусь, у которого обнаружили поддельные документы. Инцидент был зарегистрирован при въезде в Молдову.

К границе подъехало транспортное средство Volvo с полуприцепом на белорусских номерах. За рулём находился 30-летний гражданин Беларуси, следовавший из Румынии в Молдову.

Во время проверки выяснилось, что предъявленные мужчиной водительские права имели признаки подделки. В результате дополнительного контроля также был обнаружен сомнительный сертификат профессиональной компетенции.

Иностранец признался, что несколько лет назад, находясь в Москве, за плату получил водительские права, а затем и сертификат. Обнаруженные документы были изъяты и отправлены на экспертизу.