Иностранца с чужим паспортом из базы Интерпола поймали в столичном аэропорту

Иностранца с чужим паспортом из базы Интерпола поймали в столичном аэропорту

Гражданин Ирана был задержан с чужим французским паспортом, который числился в базе данных Интерпола. Сотрудники Пограничной полиции обнаружили нарушителя в аэропорту Кишинёва, среди пассажиров рейса “Стамбул-Кишинёв”.

Инцидент произошёл 27 ноября. 41-летний гражданин Ирана предъявил на контроле французский паспорт. В результате проверок было установлено, что документ принадлежит другому лицу и числится в базе данных Интерпола. В ходе обыска в ручной клади мужчины был обнаружен ещё один паспорт, выданный иранскими властями. Иностранец отказался комментировать ситуацию.

В данном контексте пограничники не разрешили мужчине пересечь государственную границу. Подозрительный документ был изъят и передан на экспертизу.

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