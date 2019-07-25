Иностранца-нарушителя, сбежавшего из столичного аэропорта, задержали

Иностранца-нарушителя, сбежавшего из столичного аэропорта, задержали

Гражданин Таджикистана, который накануне выбил окно и сбежал из столичного аэропорта, был задержан и передан правоохранительным органам.

По данным Пограничной полиции, вчера вечером в одном из населённых пунктов Приднестровского региона 23-летний мужчина был задержан и доставлен в Кишинёв. В настоящее время он находится в изоляторе временного содержания.

На его имя возбуждено уголовное дело по факту незаконного пересечения государственной границы. Нарушителю грозит штраф в размере до 750 условных единиц, неоплачиваемые общественные работы от 150 до 200 часов или лишение свободы на срок до 2 лет.

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