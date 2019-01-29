Иностранца на изъятом из обращения авто не пропустили через границу

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Сотрудники пограничной службы на КПП “Липканы” остановили транспортное средство с литовскими регистрационными номерами. В результате проверок выяснилось, что автомобиль числится изъятым из обращения.

Вечером 28 января был остановлен автомобиль Volkswagen Touran, за рулём которого находился 33-летний гражданин Украины. В ходе проверок выяснилось, что вышеупомянутое транспортное средство не числится в официальной базе данных. Автомобиль пришлось изъять до выяснения обстоятельств.

Находившийся за рулём мужчина заявил, что ничего не знал об обнаруженных нарушениях. Ему пришлось вернуться в Кишинёв, воспользовавшись услугами такси.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведётся разбирательство.