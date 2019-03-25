Иностранца экстрадировали из Греции за то, что он вербовал молдаванок для занятий проституцией

Иностранца экстрадировали из Греции за то, что он вербовал молдаванок для занятий проституцией

Гражданин Румынии, объявленный молдавскими властями в международный розыск за торговлю людьми, был задержан в Греции и экстрадирован в Молдову для привлечения к уголовной ответственности. Кишинёвская прокуратура завершила судебное преследование и отправила материалы дела в суд.

Согласно обвинительному заключению, ответчик, находившийся на территории Греции, завербовал в период с 2015 по 2017 гг. четырёх молодых девушек из разных районов Молдовы с тяжёлым материальным положением. Мужчина приобрёл им билеты на автобус Кишинёв-Афины и пообещал хорошо оплачиваемую работу. В месте назначения жертв размещали в квартирах и гостиницах и заставляли заниматься проституцией. Плата за сексуальные услуги в размере 100 евро в час практически полностью переходила к ответчику. Жертвы получали лишь небольшую часть дохода.

По возвращении домой жертвы подали жалобы в полицию. В результате было возбуждено несколько уголовных дел.

За торговлю людьми обвиняемому грозит лишение свободы на срок от 7 до 15 лет. В случае признания его виновным, подсудимый также оплатит судебные расходы, связанные с его экстрадицией, в размере 41 000 леев.

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