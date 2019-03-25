Иностранца экстрадировали из Греции за то, что он вербовал молдаванок для занятий проституцией

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Гражданин Румынии, объявленный молдавскими властями в международный розыск за торговлю людьми, был задержан в Греции и экстрадирован в Молдову для привлечения к уголовной ответственности. Кишинёвская прокуратура завершила судебное преследование и отправила материалы дела в суд.

Согласно обвинительному заключению, ответчик, находившийся на территории Греции, завербовал в период с 2015 по 2017 гг. четырёх молодых девушек из разных районов Молдовы с тяжёлым материальным положением. Мужчина приобрёл им билеты на автобус Кишинёв-Афины и пообещал хорошо оплачиваемую работу. В месте назначения жертв размещали в квартирах и гостиницах и заставляли заниматься проституцией. Плата за сексуальные услуги в размере 100 евро в час практически полностью переходила к ответчику. Жертвы получали лишь небольшую часть дохода.

По возвращении домой жертвы подали жалобы в полицию. В результате было возбуждено несколько уголовных дел.

За торговлю людьми обвиняемому грозит лишение свободы на срок от 7 до 15 лет. В случае признания его виновным, подсудимый также оплатит судебные расходы, связанные с его экстрадицией, в размере 41 000 леев.