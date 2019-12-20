Иностранца без документов задержали при попытке нелегально пересечь границу (ВИДЕО)

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Сотрудники Пограничной полиции в пункте пропуска “Тудора” пресекли попытку незаконно пересечь государственную границу. Нарушителем оказался гражданин Турции в возрасте 22 лет.

Примерно в километре от границы таможенники задержали молодого человека, который намеревался покинуть пределы Молдовы. Было установлено, что это гражданин Турции, который намеревался попасть на Украину, минуя контрольно-пропускной пункт. Оказалось, что у нарушителя не было проездных документов, а также имелся запрет на въезд в соседнее государство.

Иностранец был задержан на 72 часа. Ему грозит наказание в соответствии с положениями законодательства.