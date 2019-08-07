Инициированный социалистами ремонт крыши столичной многоэтажки завершается (ФОТО)

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Инициированный социалистами капитальный ремонт крыш некоторых столичных домов – в разгаре. Сегодня работы в одной из таких многоэтажек, по адресу Друмул Виилор, 42/3, подходят к концу.



Об этом на своей странице в соцсети сообщил вице-претор Центра Дмитрий Митиогло.

До вечера последние работы будут сделаны, и крышу можно сдавать в эксплуатацию. Выполнено всё на высоком уровне, уверен, что эта крыша будет служить долго жильцам этого дома и не беспокоить их потопами, – подытожил он.

По словам Митиогло, дальше ремонтные работы пройдут на крыше дома по адресу В. Александри, 17.