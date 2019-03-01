Инициированные ПСРМ программы по благоустройству дворов Кишинева продолжаются

Инициированные ПСРМ программы по благоустройству дворов Кишинева продолжаются

Программы по облагораживанию дворов, инициированные фракцией Партии социалистов в Муниципальном совете Кишинева, продолжаются. Сегодня в примэрии состоялось очередное заседание с руководителями направлений, задействованных в данных работах. 

– Объём работ – огромный. Нельзя упускать ни одного дня. Вместе мы делаем город лучше, – отметил советник ПСРМ Виталий Мукан. 

Напомним, что ранее по инициативе социалистов были благоустроены сотни дворов: у них установили детские и спортивные площадки, а также скамейки, восстановили уличное освещение и дорожное покрытие.

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