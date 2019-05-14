Инициативы ПСРМ – в действии: на Ботанике в мае появятся 135 новых скамеек, а во всему городу до конца года – 700

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В рамках программы фракции Партии социалистов в Муниципальном совете Кишинева по благоустройству столичных дворов продолжаются работы по установке скамеек.

Так, в течение месяца на Ботанике будет установлено 135 новых скамеек. Всего же, в 2019 году, в столичных дворах планируется установить 700 скамеек.

– Стоит отметить, что все скамейки, как и детские и спортивные площадки, устанавливаются в результате обращений граждан, – отметил на своей странице в соцсети муниципальный советник ПСРМ Юрий Витнянский.