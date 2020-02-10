Инициативы президента: индексация пенсий 1 октября должна быть для ВСЕХ пенсионеров, а финансовая помощь на праздники – прописана в законе в качестве обязательной (ВИДЕО)

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Глава государства выступил с инициативой о том, чтобы 1 октября пенсии были проиндексированы для всех получателей этого вида выплаты, вне зависимости от их дохода. Кроме того, власти страны хотят прописать в законе финансовую помощь на праздники для пенсионеров и выделять ее в обязательном порядке, а не в зависимости от ситуации. Об этом Игорь Додон заявил после оперативного заседания в формате президент – премьер – спикер.

Додон напомнил, что ранее было принято решение о том, что 1 октября будут проиндексированы пенсии тех получателей, у кого она ниже 1726 леев в месяц. Глава государства считает, что данное решение следует в срочном порядке пересмотреть, чтобы индексацией могли воспользоваться все пенсионеры, вне зависимости от размера их ежемесячной выплаты.

Более того, власти страны решили, что финансовая помощь, которую пенсионерам выделяли по случаю праздников – зимних или пасхальных – будет включена в закон и станет обязательной.

– На этой неделе будут внесены поправки, которые будут предусматривать индексацию пенсий 1 октября для всех, вне зависимости от размера пенсии, чтобы все были в разных условиях. И, во-вторых, чтобы помощь, которую мы уже выделили, в размере 700 леев, и которую мы еще выделим в течение года, оказывалась не в зависимости от ситуации, а была предусмотрена законом в обязательном порядке, – пояснил Игорь Додон.

Напомним, ранее по инициативе президента впервые было принято решение об индексации пенсий в Молдове два раза в год: 1 апреля и 1 октября. До сих пор пенсии индексировались только раз в год: 1 апреля.

Кроме того, по случаю зимних праздников получателям пенсий и других социальных выплат, размер которых не превышает 2000 леев в месяц, была выделена единовременная помощь – 700 леев. Ее бенефициарами стали почти 600 тысяч человек.