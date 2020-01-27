Инициативы президента: хорошие дороги, качественная вода и освещение в каждом селе (ВИДЕО)

0

Объявленные президентом в начале этого года национальные программы, направленные на развитие инфраструктуры населенных пунктов страны, начнут реализовываться весной этого года. Речь идет об обеспечении всех сел качественной питьевой водой, освещении населенных пунктов, уборке и завершении процесса газоснабжения сел. После заседания в президентуре Игорь Додон сообщил, что в конце прошлой недели он обсудил со всеми министрами подготовку и запуск данных инициатив.

Затронул президент и проект ремонта национальных дорог, для чего будет задействовано как внешнее, так и внутреннее финансирование. По его словам, работы за счет внешних источников, общей стоимостью 2,3 миллиарда леев, начнутся не позднее мая.

– В ближайшие дни будут объявлены аукционы для иностранных компаний, которые займутся ремонтом этих дорог. Речь идет об участках “Бельцы-Флорешты”, “Каушаны-Штефан-Водэ”, два участка кольцевой дороги вокруг Кишинева и т. д. Все подробности опубликует Минэкономики: на каких участках ведутся работы, каковая протяженность, стоимость и т. д. Надеемся, работы над, в общей сложности, 300 км дорог, начнутся не позже мая, – сказал он.

Президент также отметил, что в этом году в дорожном фонде страны предусмотрено 2,7 миллиарда леев, что на миллиард больше, чем в прошлом году. Эти деньги будут направлены на содержание дорог национального и местного значения. Игорь Додон также заявил, что правительство решило дополнительно выделить 1 миллиард леев на проект “Хорошие дороги”.

Кроме того, глава государства рассказал, что правительство уже начало разрабатывать программу по освещению сел. В каждом населенном пункте страны будет освещен минимум 1 километр улиц.

– Речь идёт о центральных улицах. В некоторых селах уже освещены центральные улицы, поэтому будут выбирать другие участки. Для реализации этой программы будет выделено 130 миллионов леев, – добавил Додон.

В то же время 300 миллионов леев будут выделены из Экологического фонда на проекты по водоснабжению и канализации. Правительство уже разработало детальный план для сел, а работы начнутся весной текущего года.