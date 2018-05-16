Инициативу придания флагу Штефана чел Маре статуса национального символа обсудили в парламентских комиссиях

Инициативу придания флагу Штефана чел Маре статуса национального символа обсудили в парламентских комиссиях

Речь идет о Комиссии по сельскому хозяйству и пищевой промышленности, Комиссии по окружающей среде и региональному развитию, Комиссии по правам человека и межэтническим отношениям и Комиссии по социальной защите, здравоохранению и семье. 

Инициативу главы государства представлял его советник Корнелиу Попович. Как отметил он впоследствии на своей странице в соцсети, одна из комиссий высказалась в поддержку идеи, другая – против, а еще две оставили это решение на усмотрение парламента. В ближайшее время высказаться по этому поводу предстоит еще шести парламентским комиссиям.

Напомним, что ранее инициативу положительно оценила Национальная комиссия по геральдике при президенте. Идея не носит цели заменить государственный флаг, а лишь признать историческое знамя Молдовы.

 

 

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