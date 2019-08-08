Инициативу Додона об учреждении должности бизнес-омбудсмена обсудили в президентуре

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Как и было объявлено ранее, сегодня в президентуре прошли консультации с представителями бизнес-ассоциаций и деловой среды по инициативе главы государства об учреждении в Молдове должности бизнес-омбудсмена. Во время дискуссии представители администрации президента изложили видение ведомства по поводу статусу адвоката предпринимателей, его задач и полномочий, критериев для отбора кандидата на этот пост, а также других концептуальных аспектов. Особое внимание при этом было уделено механизму отбора и назначения на эту должность.

В рамках дискуссий были обсуждены и последующие шаги, которые необходимо предпринять для продвижения данной инициативы. Стоит отметить, что в скором времени данная идея президента будет превращена в законопроект таким образом, чтобы в начале сентября документ был представлен на широкое обсуждение со всеми заинтересованными сторонами. После того, как проект будет окончательно готов, он будет представлен президентом на утверждение парламенту в рамках осенне-зимней сессии этого года.

Следующие консультации пройдут по проекту Закона о предотвращении, который обеспечит предпринимателям повышенный уровень защиты в отношениях с государством.