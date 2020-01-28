Инициатива ПСРМ: пенсии, рассчитанные до 1999 года, могут увеличиться

Инициатива ПСРМ: пенсии, рассчитанные до 1999 года, могут увеличиться

Пенсии граждан, вышедших на заслуженный отдых до 1999 года, могут увеличиться. Соответствующую инициативу намерена зарегистрировать в парламенте фракция ПСРМ. Изменения, по словам вице-председателя комиссии по соцзащите, депутата ПСРМ Владимира Односталко, коснутся порядка 100 тысяч граждан. 

Народные избранники намерены разработать соответствующий механизм для претворения в жизнь этой идеи, добавил он.

– Мы ищем инструменты и разрабатываем сегодня определенные предложения, и выйдем в ближайшее время с ними. Речь идёт о более чем 100 тысяч человек. Мы им обещали, и мы это сделаем, это один из наших приоритетов, – сказал социалист. 

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