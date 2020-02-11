Инициатива ПСРМ: граждане больше не будут платить за “потери воды”

Инициатива ПСРМ: граждане больше не будут платить за “потери воды”

Скандальный закон №303 будет пересмотрен для того, чтобы граждане больше не были вынуждены платить за “потери воды”. С соответствующей инициативой в парламенте выступит фракция ПСРМ. Подробности в рамках брифинга во вторник раскрыл депутат Партии социалистов Василий Боля. 

Он отметил, что ранее социалисты создали специальную группу, которая занималась изучением этого вопроса, и выступила с рядом предложений.

– В самое ближайшее время мы зарегистрируем инициативу о внесении поправок в Закон “О водоснабжении и канализации” для того, чтобы устранить из законодательства имеющиеся недочеты, – сказал Боля. 

Депутат отметил, что социалисты также проведут встречи с представителями НАРЭ для обсуждения данного вопроса и недопущения в будущем ситуаций, когда граждане вынуждены платить за то, что они не потребляли.

Стоит отметить, что разобраться с законом №303 социалисты обещали в рамках предвыборной кампании.

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