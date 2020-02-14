Инициатива президента: “заморозить” рост зарплат “начальникам” (ВИДЕО)

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Глава государства намерен выступить с инициативой “заморозить” рост зарплат президента, премьер-министра, министров, депутатов, судей и прокуроров до тех пор, пока не будут повышены до достойного уровня зарплаты и пенсии граждан. Об этом Игорь Додон заявил в рамках очередного выпуска видеоплатформы “Президент отвечает”.

– Я считаю, что пока мы не поднимем пенсии и зарплаты до достойного уровня, нечего повышать зарплаты начальникам. Их зарплаты должны зависеть от доходов населения, а если эти доходы малы, руководство страны не должно получать много. Такая инициатива в ближайшее время поступит от Президента РМ, – сказал он.

Игорь Додон также напомнил, что он поприветствовал инициативу фракции ПСРМ об отмене решения о снижении зарплат депутатов. Соответствующий проект уже зарегистрирован, и глава государства уверен, что его поддержит правительство, вследствие чего зарплаты вернутся к своему прежнему размеру.