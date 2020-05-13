Инициатива президента: в 2 раза повысить зарплаты врачам и всему медперсоналу Молдовы (ФОТО)

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После Бессарабки Игорь Додон отправился в Чимишлийский район, где обсудил с его председателем Михаилом Олэреску социально-экономическое положение, в том числе в сельском хозяйстве с учетом засушливой погоды, и перспективы ремонта дорог и дорожной инфраструктуры.

Глава государства заверил собеседника в том, что руководство страны будет и далее оказывать регионам страны необходимую поддержку, несмотря на пандемический кризис.

А в Чимишлийской районной больнице Игорь Додон изучил эпидемиологическую ситуацию, которая остается одной из наиболее благоприятных в сравнении с другими регионами Молдовы. По данным администрации больницы, за время эпидемии здесь были госпитализированы 24 человека, а в настоящее время находятся только 12 пациентов с коронавирусом, еще трое под подозрением; четыре человека вылечились, трое умерли. В то же время было подчёркнуто, что медицинские учреждения района нуждаются в кадрах, поскольку сейчас штат укомплектован на 60-70%, и это преимущественно лица пенсионного и предпенсионного возраста.

Кроме того, президент посетил городскую станцию скорой медицинской помощи, построенную несколько лет назад за бюджетные деньги практически с нуля. Здесь созданы хорошие условия работы для персонала, постоянно дежурят четыре кареты скорой помощи. Две такие же новые станции есть в сёлах Михайловка и Гура Галбеней Чимишлийского района, где имеются по два автомобиля. Благодаря этому станция СМП помогает и жителям соседнего Бессарабского района.

Игорь Додон поприветствовал медицинских работников и поблагодарил за колоссальные усилия по борьбе с распространением коронавируса.

– Сообщил, что в скором времени выйду с законодательной инициативой о повышении в два раза зарплат врачам и всему медицинскому персоналу Молдовы, – отметил он на своей странице в соцсети.

Далее глава государства ознакомился с работой районного Управления по чрезвычайным ситуациям, куда входит пожарная охрана и служба спасения. Здесь дежурят три пожарные машины, две из которых были подарены Правительством Австрии посредством программ международного сотрудничества. Само здание построено с нуля благодаря финансированию со стороны партнеров из США. Додон приветствовал сотрудников ведомства, пожелал им здоровья и легкой службы.

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