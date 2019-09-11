Инициатива президента: увеличить число получателей и размер соцпомощи в отопительный сезон

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Глава государства выступил с важной законодательной инициативой. Она предусматривает внесение изменений в Закон «О социальной помощи». В частности, предлагается увеличить количество потенциальных получателей помощи, предоставляемой государством в отопительный сезон, примерно на 50 тысяч человек.

– В этой части будет увеличен повышающий коэффициент минимально гарантированного ежемесячного дохода с 1,95 до 2,2. Этот коэффициент используется для установления права на получение данной помощи. Как ожидается, проект закона будет вынесен на рассмотрение законодательного органа в ходе осенней сессии, чтобы он начал исполняться с 1 января 2020 года, – пояснил Игорь Додон.

Наряду с этим президент намерен обратиться к правительству с предложением увеличить размер помощи с 350 до 500 леев в месяц.