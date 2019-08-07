Инициатива президента: учредить в Молдове должность бизнес-омбудсмена (ФОТО)

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В президентуре продолжаются консультации по социальным и экономическим инициативам, предложенным ранее главой государства. Завтра, 8 августа, в них примут участие представители ассоциаций деловых людей, а предметом беседы станет учреждение в Молдове должности бизнес-омбудсмена, призванного защищать права деловых людей и упростить коммуникацию между бизнесом и государственными структурами.

Просьба о создании данной должности прозвучала ранее на встрече Игоря Додона с руководителями крупнейших бизнес-ассоциаций страны. В задачи омбудсмена будут входить: защита прав и интересов национальных и иностранных предпринимателей, осуществляющих деятельность на территории нашей страны; соблюдение защиты этих прав и интересов исполнительными органами и местной властью; продвижение развития государственных учреждений на основании защиты прав и интересов предпринимателей; коммуникация с представителями бизнес-ассоциаций; участие в формировании и внедрении государственной политики в области развития бизнеса, защиты прав и интересов предпринимателей.

Предлагается, чтобы народный адвокат по защите прав предпринимателей назначался парламентом сроком на 5 лет. Кандидат на данную должность должен соответствовать следующим условиям:

быть гражданином РМ;

иметь стаж работы не менее 10 лет в области защиты и продвижения прав человека;

иметь высшее юридическое образование;

иметь безупречную репутацию;

знать государственный язык.

Стоит отметить, что подобная практика есть во многих зарубежных странах. Ранее в президентуре также прошли консультации по социальным инициативам главы государства: индексации пенсий два раза в год – 1 апреля и 1 октября, а также по гарантированию на определённый период выплаты пенсии наследникам в случае преждевременной смерти бенефициара.