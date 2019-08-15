Инициатива президента принята! Пенсии в Молдове будут индексироваться два раза в год

Инициатива президента принята! Пенсии в Молдове будут индексироваться два раза в год

Пенсии будут индексироваться два раза в год – 1 апреля и 1 октября. Сегодня парламент в первом чтении принял соответствующую законодательную инициативу президента. 

Законопроект предусматривает, что индексация 1 апреля будет происходить для всех получателей пенсий в соответствии со средним значением индекса потребительских цен за последние три года. Индексация 1 октября 2020 года, в первый год внедрения проекта, коснется более 400 тысяч пенсионеров, чей доход не превышает минимального прожиточного минимума.

Проект предусматривает также увеличение социальных пособий для лиц с ограниченными физическими возможностями и для пожилых людей. Инициативу рассмотрят и во втором чтении. Закон вступит в силу с 1 января 2020 года.

 

 

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