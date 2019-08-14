Инициатива президента об индексации пенсий два раза в год будет рассмотрена в первом чтении в парламенте в четверг

Инициатива президента об индексации пенсий два раза в год будет рассмотрена в первом чтении в парламенте в четверг

Об этом объявила спикер парламента Зинаида Гречаный. 

По ее словам, после того, как сегодня эта инициатива была рассмотрена несколькими комиссиями, Постоянное бюро законодательного органа решило включить этот проект в повестку завтрашнего заседания. Инициативу депутатам представят советники президента.

Напомним, что сегодня три парламентские комиссии поддержали законопроект главы государства. Он предусматривает, что пенсии будут индексироваться два раза в год, 1 апреля и 1 октября, а не один, как до настоящего времени. Ожидается, что нововведение вступит в силу с 1 января 2020 года.

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