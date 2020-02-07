Инициатива президента: госдолг, образовавшийся в результате “кражи века”, сократится как минимум на четверть (ВИДЕО)

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Необходимо найти участников и бенефициаров “кражи века”, посадить их в тюрьму, а деньги – вернуть в страну. Об этом в рамках очередного выпуска “Президент отвечает” заявил Игорь Додон. Глава государства отметил, что процесс начался, а несколько миллиардов леев уже вернули.

– Одним уже вынесли приговор, другие – объявлены в международный розыск. Но главный вопрос, которым сейчас занимается правительство, – как эти 20 миллиардов леев госдолга, возложенные на плечи людей, исключить из бюджета, чтобы мы их не выплачивали из зарплат и налогов, в частности, подоходного, – отметил Игорь Додон.

В данной связи президент сообщил, что уже удалось найти формулу, как компенсировать на данном этапе часть расходов на возвращение миллиарда не за счет граждан, а из других источников.

– В ближайшие месяц-полтора будет принят закон, который позволит сократить государственный долг в 20 миллиардов леев, образовавшийся в результате “кражи века”, как минимум на четверть – на 5-6 миллиардов. Если до сих пор за счет граждан ежегодно выплачивалось по 600-700 миллионов леев на возвращение миллиарда, то теперь мы сможем вдвое сократить эту сумму с помощью закона, который будет принят в ближайшее время. Это первый важный шаг. Эти деньги останутся в бюджете для выплаты зарплат, пенсий, ремонта дорог и так далее, – рассказал он.

Игорь Додон также отметил, что вторым шагом является поиск источников, чтобы окончательно компенсировать эти расходы.