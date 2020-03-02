Инициатива правительства: банковские счета с государственными субвенциями для молдаван, которые вернутся из-за границы и официально устроятся на работу

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Граждане Молдовы, которые вернутся в страну из-за границы и официально устроятся на работу на Родине, смогут рассчитывать на банковский счет с субвенциями со стороны государства. С такой инициативой намерено в ближайшее время выступить правительство.

Об этом на своей странице в соцсети сообщил премьер-министр Ион Кику.

– Мы планируем создать с 1 июля банковский счет для каждого нашего соотечественника, который вернется из-за границы и официально устроится на работу в Молдове. Размер ежемесячных субвенций со стороны государства составит до 20% от официальной зарплаты, – написал Кику.

По его словам, в последующие недели Министерство финансов вынесет данный проект на публичные обсуждения.